تفاصيل ترقيم مئذنة مسجد أحمد العريان الأثري لفكها وإعادة تركيبها.. صور

قال حسام عبد الله أحمد، مدير عام آثار باب الشعرية، إن آثار المنطقة البالغ عددها 11 أثرًا في حاجة لترميم شامل، ما عدا مسجدي الشواذلية والزاهد فهما في حالة معمارية ممتازة.





وكشف في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن العمل يجري في مسجد أحمد العريان أو العروسى لفك المئذنة الخاصة به وإعادة تركيبها، لأن بها ميل والشركة التي تعمل معنا في المشروع هي المقاولون العرب.





وأكد علي أن المئذنة سليمة جدا معماريا، لكن حدث بها ميل فى منطقة الكرسى وهى قاعدة المئذنة، وخوفا على الاهالى من سقوطها وحفاظا عليها، حررنا مذكرة بذلك وجاءت لجنة هندسية من الوزارة وأكدت فعلا ما جاء في مذكرتنا من وجود ميل،وأخذنا موافقة من اللجنة الدائمة منذ سنة لبدء الأعمال، حيث نقوم حاليا بترقيم المئذنة،حتي يتم تركيبها مرة أخري بنفس ترتيب الأحجار.





وأكمل: المئذنة بها مزولة شمسية تم فكها،وسيتم تركيبها بعد انتهاء ترقيم وتركيب المئذنة، وسيتم صب قاعدة جديدة للمئذنة، وهناك بعض المشاكل واجهت المهندسين قبل الفك، ونبحث الحصول على تصريح من الحى لغلق جزء من الشارع وإبعاد الباعة من حول المسجد لحماية الناس.



