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أحمد موسى: مشروع مستقبل مصر واعد ويوفر الفاكهة والخضراوات بأسعار مناسبة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:15 م
صدى البلد
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر درع وسيف الأمة العربية، وتدافع عن الأمن القومي العربي، وأن أمن الدول العربية من أمن مصر والعكس صحيح، ولن يستطيع أحد أن ينتقص من دور مصر التاريخي تجاه المنطقة العربية.

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد "، قائلا:" مشروع مستقبل مصر عمل عظيم ينفذ على الأرض".

وتابع:" الرئيس السيسي تساءل عن السبب وراء عدم استغلال الأراضي في منطقة غرب القاهرة واقترح تنفيذ مشروع ضخم تحدث عنه منذ عام 2014 متمثل في مشروع مستقبل مصر".

وأكمل:" مشروع مستقبل مصر هو المشروع الواعد للدولة المصرية ويوفر كافة الخضروات والفاكهة بالسعر المناسب للمواطن ويضمن للمواطن منتج جيد ولا يوجد به كيماويات"، مضيفا:" إنتاج مشروع مستقبل مصر متواجد في سوق العبور بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتنهي جشع التجار وتحكم المحتكرين".
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