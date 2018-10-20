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برلمان

سرى الدين: ترشحت لانتخابات الهيئة العليا للوفد لاستكمال بناء الحزب

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:53 م
الدكتور هاني سري
الدكتور هاني سري الدين سكرتير عام حزب الوفد
معتز الخصوص
قدم الدكتور هاني سري الدين، سكرتير عام حزب الوفد ظهر اليوم، أوراق ترشحه في انتخابات الهيئة العليا للحزب والمقرر إجراؤها 9 نوفمبر القادم.

وأكد "سري الدين" في رسالة وجهها إلى جموع الوفديين، أن قرار ترشحه يأتي في إطار إيمانه بقدرة الحزب على قيادة العمل السياسي في مصر، وحرصه على المشاركة في مشروع استكمال بناء مؤسسات الحزب، في ظل القيادة الحكيمة للمستشار بهاء أبو شقة، وبدعم وتكاتف جموع الوفديين ، سعيا إلى مستقبل مُشرق لحزب عريق قارب عمره المائة عام.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ينبغي ان تتضمن تطويرا لرسالة وبرنامج الوفد في إطار الالتزام بالثوابت والقيم والمبادئ الوفدية الراسخة، وصياغة لائحة جديدة تكفل تحديث لآليات العمل بكافة مؤسسات الحزب، وفى القلب منها اللجان العامة بالمحافظات واللجان المركزية واللجان النوعية، ووضع حلول جذرية لتنمية الموارد المالية للحزب، بما يلبى طموحات وأمال جموع الوفديين، استعدادا لاستحقاقات انتخابية هامة قادمة على الصعيد الوطني.

وقال سري الدين إنه عمل خلال الشهور الماضية منذ انتخابه سكرتيرا عاما للحزب مع رئيس الوفد على حل كثير من المشكلات، ومواجهة مختلف التحديات القائمة سعيا الي تجاوزها للعبور به وبمصر إلى كيان نموذجي للحياة الديمقراطية السليمة.

وأوضح سكرتير عام الحزب أن المرحلة القادمة تستلزم تفعيلا حقيقيا لمؤسسات الحزب وقدرته على التعاطي مع المجتمع ومشكلاته بما يحقق آماله في غد أفضل.

وأشار إلى أن الضرورة تفرض حشدا أفضل العناصر والكوادر السياسية المتميزة للمساهمة في بعث الحياة السياسية الديمقراطية وممارسة دور كبير في الإصلاحات المنشودة.

وشدد سرى الدين في رسالته على ضرورة تكاتف جموع الوفديين خلف قيادة الحزب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والحفاظ على وحدة الوفديين، معتبرا ان انتخابات الهيئة العليا فرصة جادة لتبادل الأفكار والآراء، لا وسيلة للصراعات والتناحر.

ويعمل الدكتور سري الدين أستاذا للقانون بجامعة القاهرة ومحكما دوليا، وحصل على الدكتوراة من جامعة كوين ماري بلندن في القانون التجاري، وشغل رئاسة هيئة سوق المال المصري وعمره 39 عاما، وساهم في صياغة كثير من التشريعات الاقتصادية الهامة مثل قانون البنوك، حماية المستهلك، منع الإحتكار وغيرها. وله العديد من المؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية.
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