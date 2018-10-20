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أخبار العالم

أمريكا تطالب باستعادة لوحة سرقها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:17 م
جيفري بيرمان
جيفري بيرمان
رحيم يسري
طلبت الحكومة الأمريكية من القاضي الفيدرالي تسهيل إعادة لوحة سرقها النازيون خلال العرب العالمية الثانية إلى ورثة أحد جامعة الأعمال الفنية اليهود المشهورين.

وبحسب شبكة "اي بي سي نيوز" الأمريكية، فإن المحامي الأمريكي جيفري بيرمان الذي يعمل كمحام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك يرغب في اعادة اللوحة المرسومة في 1639 إلى ورثة جامع الأعمال الفنية أدولف شلوس.

وأضاف بيرمان أن اللوحة سرقها النازيون في فرنسا وتم نقلها إلى المقر الشخصي لهتلر في ميونيخ.

وظهرت اللوحة في نوفمبر 2017 عندما حاول تاجر لوحات بيعها في مزاد من خلال دار مزادات بنيويورك، وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي اي" اللوحة إلا أن أمر المحكمة إلزاميا من أجل إعادة اللوحة لعائلة شلوس.
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