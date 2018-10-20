شاهد هدف محمد صلاح اليوم بمباراة ليفربول وهيديرسفيلد

نجح فريق ليفربول الانجليزي في تحقيق الفوز على حساب منافسه فريق هيدير سيفلد تاون يونايتد بهدف نظيف دون رد بالمباراة التي اقيمت اليوم في إطار الجولة التاسعة من عمر منافسات الدوري الانجليزي.



سجل هدف المباراة الوحيد المحترف الدولي المصري محمد صلاح وذلك بالدقيقة 22 من تمريرة سحرية من السويسري شاكيري.



بهذا الهدف يصل محمد صلاح الي الهدف رقم 50 في مسيرته بالدوري الانجليزي بواقع 48 هدفا مع ليفروبل وهدفين مع فريق تشيلسي.



ارتفع رصيد محمد صلاح 4 اهداف منذ انطلاق الدوري الانجليزي.



بهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول الى 23 نقطة متقاسمًا صدارة الدوري الانجليزي مع مانشستر سيتي.



غاب عن المباراة المحترف المصري رمضان صبحي وذلك بخروجه عن التشكيلة الاساسية والاحتياطية نظرًا للاصابة التي يعاني منها خلال الفترة الاخيرة.