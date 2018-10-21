وزير الزراعة يفتتح موسم الصيد بمزرعة برسيق للاستزراع السمكي بالبحيرة.. ويؤكد: خطط لتطوير المزارع وزيادة الإنتاج لخفض الأسعار..ويعد الصيادين بإعادة النظر في القيمة الإيجارية

وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يتفقدان مصنع أعلاف الأسماك

محافظ البحيرة: طرح الأسماك بأسعار مخفضة في 20 منفذًا بالبحيرة

أبو ستيت: تخصيص 25% من إنتاج مزرعة برسيق السمكية لمحافظة البحيرة

محرز: تطوير المزارع من النظام المفتوح إلى شبه المكثف وخطط للتوسع الرأسي





افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة، موسم الصيد بمزرعة برسيق للاستزراع السمكى جنوب بحيرة إدكو بمحافظة البحيرة أمس السبت.تفقد وزير الزراعة مصنع أعلاف أسماك برسيق على مساحة 5 أفدنة ويعمل بطاقة إنتاجية 30 طنًا يوميًا بطاقة عمالية تصل إلى 75 عاملًا وفقًا لاحتياجات المزارع السمكية والمفرخات.وأكد "أبو ستيت"، خلال زيارته للمصنع، ضرورة رفع وزيادة إنتاجية المصنع بمعدلات متزايدة تساعد على تطوير وتنمية المزارع وزيادة إنتاجيتها وربط الإثابة بمعدلات الإنتاج، إضافةً إلى تطوير إنتاج مصنع العلف، منوهًا بضرورة تطوير عمليات صرف المزارع بكفاءة أعلى والاستفادة من مياه الصرف لزيادة خصوبة الأراضي القريبة من البحر.وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للإنتاج الحيوانى والسمكي والداجني، أهمية مزرعة برسيق بالبحيرة، حيث تنتج وحدها حوالي 11% من إنتاج المزارع السمكية في مصر، لافتة إلى أنه سيتم العمل على زيادة كفاءة مصنع الأعلاف بالمزرعة وتطويره وزيادة قدرته الإنتاجية، فضلا عن العمل على التطوير المستمر للمزرعة، لزيادة إنتاجيتها.وأوضحت محرز أن خطط تطوير المزارع السمكية أيضا تشمل التحول من النظام المفتوح إلي شبه المكثف، كذلك التوسع الرأسى لزيادة الإنتاج، وتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من وحدة المساحة لافتة إلى أهمية الحد من السلاسل الوسيطة، للمساهمة في خفض الأسعار، وشعور المواطن بالتنمية الشاملة.كما أكد اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة لديها حوالى 20 منفذا سيتم زيادتها خلال المرحلة القادمة، وسيتم من خلالها توزيع الأسماك بالنسبة المخصصة للمحافظة، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة الزراعة لتطوير بحيرة ادكو ومضاعفة الإنتاج بها.أكد الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة، أن موسم الصيد هذا العام هو موسم مبشر بالخير، وهناك إنتاجية متميزة من الأسماك من الأصناف المتميزة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى بشكل دائم لتطوير الإنتاج السمكي في مصر، بما يساهم في زيادة المعروض من الأسماك، وخفض أسعارها.وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم التنسيق بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية علي تطوير مزرعة برسيق ورفع كفائتها وزيادة عمقها، بما يساهم فى زيادة الإنتاجية، وبالتالى تحقيق تنمية للثروة السمكية في مصر.وقرر وزير الزراعة تخصيص 25% من إنتاج مزرعة برسيق لمحافظة البحيرة، بحيث يتم طرحها فى منافذها للمواطنين بأسعار مخفضة، حتي يشعر المواطن بالتنمية الحقيقية علي أرض المحافظة، والاستفادة من الموارد المتاحة، لافتا إلي أن الحكومة حريصة على تحقيق تنمية شاملة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.واستجابة لمطالب صيادى المحافظة خلال المؤتمر الشعبي الذي عقد علي هامش الجولة بمزرعة برسيق بحضور عدد من الصيادين وأعضاء مجلس النواب، وأهالي المنطقة، قال وزير الزراعة انه سيتم اعادة النظر في القيمة الإيجارية للمزارع السمكية، ومراعاة التكاليف، والاستثمارات والإنتاج، وذلك تمهيدا لتخفيض أسعار الإيجارات، لتخفيف العبء عن كاهل الصيادين، بما سيعود بالنفع أيضا علي المستهلكين، بخفض أسعار الأسماك.