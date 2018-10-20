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رياضة

رئيس اتحاد اليد يهنئ البعثة المصرية بعد إنجاز أولمبياد الأرجنتين

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:24 م
صدى البلد
عبدالله هشام
هنأ هشام نصر، رئيس إتحاد كرة اليد، بعثة المنتخبات الوطنية عقب العودة من الأرجنتين وتحقيق إنجاز كبير خلال الأولمبياد والتي اقيمت في الارجنتين.

وقال "نصر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد": بعثة المنتخبات حملت اسم مصر عاليًا وندعمهم بكل الإمكانيات لتحقيق إنجاز كبير آخر خلال الفترة المقبلة في كل المحافل الدولية.

واختتم أتمنى من كل المنتخبات في مختلف الألعاب تحقيق الميداليات ونسعى لإعلاء مستوى الميداليات في البطولات القادمة.

جدير بالذكر أن البعثة المصرية حققت 21 ميدالية في أولمبياد الأرجنتين بواقع 3 ميداليات ذهبية و2 فضية و7 برونزية كما احتلت مصر المركز ال 22 عالميا والاول عربيا وافريقيا في تحقيق الميداليات.
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