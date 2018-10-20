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توك شو

توفيق عكاشة يكشف دور السيسي في دعم القضية الفلسطينية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:27 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الدولة المصرية تساند القضية الفلسطينية منذ قديم الأزل؛ موضحا أن القضية الفلسطينية هي النقطة الأساسية في جميع لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء العالم.

وأكد عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المُذاع على فضائية «الحياة»؛ أن حل الدولتين وأن تصبح القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ثوابت لدى المصريين؛ وردد: « كل ده وانا مش عارف ربنا امتى هينزل من عنده حل للقضية الفلسطينية».

يذكر أن عكاشة عاد من جديد لبرامج التوك شو عبر فضائية الحياة وتقدم برنامج مصر اليوم.

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