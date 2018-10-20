نوع من الفاكهة يحميك من أمراض القلب

فوائد عديدة لتناول فاكهة الفراولة لصحتك لكنه فى المقابل يغفل الكثيرون أهمية تناوله برغم فوائدها العديدة أبرزها تعزيز جهاز المناعة لغناها بالعديد من مضادات الأكسدة إليك أبرز فوائدها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.



رفع قدرة المناعة ... الفراولة من المصادر الرئيسية لفيتامين (ج) ولديها كمية كافية من مضادات الأكسدة والتى تحارب البكتيريا ومنع نزلات البرد والحساسية والإنفلونزا.



يعزز صحة القلب .. يجب على الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب إضافة الفراولة إلى نظامهم الغذائى لأنها مصدر غني بالبوتاسيوم.



تحافظ على الجهاز الهضمي ... غنية بالألياف ويجب أن يتضمن نظامك الغذائي كمية كافية من الألياف للحفاظ على مستوى الكوليسترول في الجسم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.



محاربة السرطان .. يلعب الحمض الموجود في الفراولة دورًا أساسيًا في كبت نمو الخلايا السرطانية لغناها بالعديد من مضادات الأكسدة التي تبقي السرطان بعيدًا بالإضافة إلى غناها بفيتامين ج الذى يساعد على تعزيز مناعتك أيضًا وبالتالي مكافحة الخلايا السرطانية.

