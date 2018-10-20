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منوعات

شاهد..حادثة مؤلمة تتسبب في وقف بث تليفزيوني

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:58 م
صدى البلد
نهى حمدي
في الوقت الذي كانت تستعد فيه المذيعة للوقوف أمام الكاميرا لتبدا في نقل الأخبار في بث مباشر على الهواء، ارتبك المشهد من خلفها حيث وقعت حادثة مؤلمة عطلت التقرير التليفزيوني.

فقد تحول المشهد الهادئ خلف مذيعة إحدى القنوات الأمريكية، إلى مكان حادث بعدما انقلبت دراجة نارية على الطريق العام، وكان على متنها شاب وفتاة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وقد أوضح مقطع فيديو لحظة الحادثة، وتوقف المذيعة عن العمل واإذاعة التقرير والتفات للإطمئنان على سلامة الشاب والفتاة، حيث أصيب إصابات خطيرة ولكنهم لحسن الحظ لم يتوفوا.

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