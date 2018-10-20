قناة 2001 يختتم استعداداته لمواجهة مركز شباب فايد

اختتم فريق القناة مواليد 2001 استعداداته تحت قيادة مديره الفنى كابتن احمد السيد لمواجهة فريق مركز شباب فايد والتى ستقام غدا على ملعب فايد فى الثانية عشرة ظهرا ضمن مباريات الجولة الثالثة لدورى المنطقة.





حيث اشتمل المران الأخير على بعض التدريبات البدنية وبعض النواحى الخططية وتم تخصيص فقرة خاصة للمهاجمين وكيفية التسديد من خارج منطقة الجزاء.



