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رياضة

قناة 2001 يختتم استعداداته لمواجهة مركز شباب فايد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:08 م
صدى البلد
عبدالله هشام
اختتم فريق القناة مواليد 2001 استعداداته تحت قيادة مديره الفنى كابتن احمد السيد لمواجهة فريق مركز شباب فايد والتى ستقام غدا على ملعب فايد فى الثانية عشرة ظهرا ضمن مباريات الجولة الثالثة لدورى المنطقة. 

حيث اشتمل المران الأخير على بعض التدريبات البدنية وبعض النواحى الخططية وتم تخصيص فقرة خاصة للمهاجمين وكيفية التسديد من خارج منطقة الجزاء.

يذكر ان الفريق يقوده فنيا كابتن احمد السيد ويعاونه كابتن محمود سليمان وكابتن علاء زنجا مدرب حراس وكابتن سامى الشريف ادارى الفريق وكابتن جمال الكيال اخصائى علاج طبيعى.
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