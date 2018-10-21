أبواب الخير تفتح ذراعيها لمصر.. وزارة التجارة: نسعى لجعل مصر محورا صناعيا وتصديريا.. ونواب: ستكون هدفا لكل الدول الاستثمارية.. ومقصدا لإقامة المناطق الصناعية الضخمة

وزارة التجارة: نسعى لجعل مصر محورًا صناعيًا وتصديريًا

جمال عباس: مصر بصدد أن تكون مركزا إقليميا للغاز فى المنطقة

نبيل أبو باشا: مصر تتحول إلى منطقة جذب استثمارات عالمية

عمرو كمال: جولات الرئيس خارجيا رسالة بقوم اقتصاد مصر





تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتصبح محور صناعي ولوجستي رئيسي فى المنطقة، هى الدولة المصرية التى خصها الله بمميزات دون غيرها، فلديها كافة مقومات الصناعة والتى تتمثل المواد الخام والتى تعد مواد أوليّةٌ وطبيعيّةٌ تساهم في العملية الصناعية بشكل كبير والتى تتمثل فى مواد خام معدنية - الذهب، والنحاس، والحديد -، وحيوانية: مثل الصوف، والألبان، واللحوم، والجلود، فضلا عن وجود الأيدي العاملة ووسائل النقل والمواصلات.





لم يكن لدولة أن تترك هذا الخير دون الإستغلال الأمثل حتى يعود على المواطنين، بفوائد عديدة ترفع عن كاهله المعاناة، حيث إن السوق المصري يمتلك حاليًا عدد كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة المجالات.





المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أكد حرص الوزارة على تنمية وتطوير قطاع التصنيع الغذائي باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية بالاقتصاد القومي، لافتا إلى التزام الوزارة بتقديم كافة الحوافز والإمكانيات للنهوض بهذا القطاع بما يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للسوقين الإقليمي والعالمي.





أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لجعل مصر محورًا صناعيًا وتصديريًا لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية علي تفعيل التوجهات التسويقية لمكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج وهو الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.





وأكد أن الاقتصاد المصري قد تجاوز مبكرًا تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ضربت عدد كبير من دول المنطقة العربية خلال المرحلة الماضية، مشيرا الي ان مصر تمتلك حاليًا فرصًا استثمارية متميزة في مختلف المجالات الصناعية بصفة عامة وفي مجال الصناعات الغذائية بصفة خاصة.





وحول الإجراءات التى يجب أن تتخذها الحكومة لأن تصبح مركزا صناعيا ولوجستيا فى المنطقة، قال النائب جمال عباس عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مصر بصدد أن تكون مركزا إقليميا للغاز فى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وبالتالى ستكون مصر هدفا لكل الدول الإستثمارية فى العالم كما أنه سيزيد رصيد القاهرة الاستثمارى وستكون قبلة لك المستثمرين.





وأكد عباس فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة بدأت خطوات واسعة فى كافة المجالات وأبرزها الغاز نظرا لوجود الأيدى العاملة ووجود الموانئ وخطوط الأنابيب التى توفر إمكانية وصول الغاز لكل الدول المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى إمكانية وجود مصانع لتكرير الغاز والبترول، والاستفادة منهما بدلا من تصديرهما كمواد خام، فضلا عن فتح مجالات للمستثمرين.





وأضاف النائب، أن مصر لديها العديد من المميزات التى تخصها دون دولا أخرى، والتى من بينها إطلالها على العديد من السواحل فضلا الموانئ وقناة السويس.





فيما توقع النائب نبيل أبو باشا، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن تتحول مصر إلى منطقة جذب استثمارات للعديد من دول العالم نظرًا لموقعها المتميز بين قارتى أفريقيا وآسيا، كما أنها تكون بوابة لإقامة المناطق الصناعية الضخمة بها.





تابع أبو باشا فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الإكتشافات التى تمت فى مجال الطاقة والبترول تجعل من مصر مركزا إقليميا ودوليا لتصدير الغاز، فضلا عن إطلالة مصر على العديد السواحل، بالإضافة إلى قناة السويس والموانئ.





أكد النائب أن لجنة الصناعة لم تعقد إجتماعا لها حتى تلك الفترة إلا أنها تجتمع لمناقشة خطة عملها على مدار الأسبوع الحالى.





وقال النائب عمرو كمال عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك مجموعة من العوامل التى يجب توافرها لتصبح مصر مركزا جاذبا للاستثمار والتى من بينها اطمئنان المستثمر بوجود الأمن والأمان، ووجود مناخ جيد للعمل داخل مصر.





وتابع كمال فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن إقامة مناطق صناعية كبرى داخل الدولة يعكس قوة اقتصادها وسيرها بطريق متميزة نحو التنمية، مطالبا الحكومة بضرورة، سلك كافة الطرق لجذب الدول للاستثمار فى مصر.



