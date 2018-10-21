وزيرة الصحة تتابع المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى من أسيوط..اليوم

تزور الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان محافظة أسيوط اليوم، حيث يستقبلها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط .



ومن المقرر أن تتفقد بعض المستشفيات والوحدات الصحية والوقوف على فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "100 مليون صحة" والتى بدأت فعالياتها بالمحافظة يوم 1 أكتوبر وتستمر حتى 30 نوفمبر 2018 بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.



وأشار المحافظ – فى تصريحات صحفية له اليوم – إلى أنه سيتم خلال الزيارة عرض للموقف التنفيذى لمشروعات تطوير ورفع كفاءة بعض المستشفيات المركزية والوحدات الصحية بالمحافظة وسبل الدعم الذى تقدمه الوزارة للقطاع الصحى بالمحافظة والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.