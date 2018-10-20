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محافظات

مستقبل وطن بكفر الشيخ يعرض سلعًا غذائية مخفضة بمدينة دسوق.. صور

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:29 م
مستقبل وطن بكفر الشيخ
مستقبل وطن بكفر الشيخ يعرض سلعًا غذائية مخفضة بمدينة دسوق
محمود زيدان
وجّه حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، اليوم، قافلة للسلع الغذائية المخفضة بمدينة دسوق، ضمن مبادرة الحزب " أنت في عينينا"، حيث ضمت 5 سيارات بساحة المسجد الإبراهيمي، وذلك احتفالًا بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي، الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ومن جانبه، قال عادل حسنين أمين عام الحزب بمدينة دسوق، إن القافلة ضمت جميع السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة بنسبة أكثر من30 % ، بالإضافة إلى أنه تم توزيع سلع مجانية لبعض الأهالي.

وأضاف، أن القافلة ستستمر في مدينة دسوق غدًا إسهامًا من الحزب في دعم زائري المولد الذين يحضرون من جميع البلدان ومختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن جميع السلع المعروضة نفذت خلال اليوم الأول وسيتم مضاعفة الكميات المعروضة . 

جدير بالذكر أن مبادرة "أنت في عنينا"، تُقام تحت رعاية النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب والنائب سيد أحمد عيسى، أمين عام الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبو شوشة، الأمين العام المساعد ويشرف عليها الدكتور الغمري الشوادفي، أمين التنظيم، واللواء حسام سعدة، المنسق العام للحزب مع اسواق تحيا مصر والدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيري.
مستقبل وطن بكفر الشيخ يعرض سلعًا غذائية مخفضة بمدينة دسوق.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ يعرض سلعًا غذائية مخفضة بمدينة دسوق.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ يعرض سلعًا غذائية مخفضة بمدينة دسوق.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ يعرض سلعًا غذائية مخفضة بمدينة دسوق.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ يعرض سلعًا غذائية مخفضة بمدينة دسوق.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ يعرض سلعًا غذائية مخفضة بمدينة دسوق.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ يعرض سلعًا غذائية مخفضة بمدينة دسوق.. صور
مستقبل وطن بكفر الشيخ يعرض سلعًا غذائية مخفضة بمدينة دسوق.. صور
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