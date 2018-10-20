مستقبل وطن بكفر الشيخ يعرض سلعًا غذائية مخفضة بمدينة دسوق.. صور

وجّه حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، اليوم، قافلة للسلع الغذائية المخفضة بمدينة دسوق، ضمن مبادرة الحزب " أنت في عينينا"، حيث ضمت 5 سيارات بساحة المسجد الإبراهيمي، وذلك احتفالًا بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي، الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.





ومن جانبه، قال عادل حسنين أمين عام الحزب بمدينة دسوق، إن القافلة ضمت جميع السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة بنسبة أكثر من30 % ، بالإضافة إلى أنه تم توزيع سلع مجانية لبعض الأهالي.





وأضاف، أن القافلة ستستمر في مدينة دسوق غدًا إسهامًا من الحزب في دعم زائري المولد الذين يحضرون من جميع البلدان ومختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن جميع السلع المعروضة نفذت خلال اليوم الأول وسيتم مضاعفة الكميات المعروضة .



