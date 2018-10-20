ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بلاغ يتهم مستشفى التأمين بشبرا الخيمة بالتسبب في وفاة مريض أثناء عملية مرارة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:35 م
بلاغ يتهم مستشفى
بلاغ يتهم مستشفى التأمين بشبرا الخيمة بوفاة مريض خلاء عملية
إبراهيم الهوارى
اتهم مواطن مسئولى مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة بالتسبب فى وفاة شقيقه بسبب خطأ فى إجراء عملية استئصال مرارة.. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة من المواطن سلامة عامر مفاده وفاة شقيقه بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة حيث إنه دخل المستشفى لاستئصال المرارة إلا أنه بعد إجراء العملية تعرض لغيبوبة أفقدته الوعى وظل لمدة ثلاثة أيام على جهاز التنفس الصناعى، متهما مسئولى المستشفى بالتسبب بوفاته تحرر عن ذلك المحضر رقم 21351 جنح قسم أول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.

من جانبه قال الدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحى بالقليوبية أنه تمت إحالة المتسببين فى وفاة مريض بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة أثناء إجرائه عملية استئصال مرارة للنيابة العامة وذلك للتحقيق فى الواقعة من حيث فحص تقارير المريض وندب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وأضاف مدير عام التأمين الصحى أنه تمت إحالة الواقعة للنيابة الإدارية لفحص تذكرة المريض وكل ما يتعلق بالواقعة ليتخذ القانون مجراه ضد المخالفين والمتسببين بالواقعة.
loading...

ترشيحاتنا

شوقي يشرح الفارق بين كتاب التلميذ وأدلة المعلم ودليل الأهالي في النظام الجديد

نائبة تطالب بمنع ارتداء النقاب بسبب الإخوان

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

إلغاء حفل الزفاف قبل موعده بساعتين.. محمد رشاد ومي حلمي حكاية فرح مش عايز يتم

ضبط عامل تعدى على آخر وتصويره داخل عقار تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية

شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي

قالوا عنه أداة إرهابية وعادة يهودية.. الرافضون لـ النقاب يطالبون بحظره في مصر

قذاف الدم: لن أخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا .. فيديو

أهم طرق علاج الأسنان وتعويض المفقود منها

وزير الشباب والرياضة يكشف سبب عودته من اليونان في الدرجة الاقتصادية

موجة سخرية من إيفانكا ترامب على تويتر بسبب سقراط

قطر تغرق في شبر مية .. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

فيديو

هشام عشماوي يعترف بدور قطر وتركيا فى تمويل العمليات الارهابية بمصر
قذاف الدم: لن أخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا .. فيديو
قذاف الدم: الغرب يريد نهب ثروات ليبيا ولكننا سنبني دولتنا بسواعدنا..فيديو
قذاف الدم: الشعب الليبي بريء من دم القذافي ودولة أجنبية وراء قتله..فيديو
أحمد موسى يهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي في إيطاليا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟