بلاغ يتهم مستشفى التأمين بشبرا الخيمة بالتسبب في وفاة مريض أثناء عملية مرارة

اتهم مواطن مسئولى مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة بالتسبب فى وفاة شقيقه بسبب خطأ فى إجراء عملية استئصال مرارة.. تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة من المواطن سلامة عامر مفاده وفاة شقيقه بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة حيث إنه دخل المستشفى لاستئصال المرارة إلا أنه بعد إجراء العملية تعرض لغيبوبة أفقدته الوعى وظل لمدة ثلاثة أيام على جهاز التنفس الصناعى، متهما مسئولى المستشفى بالتسبب بوفاته تحرر عن ذلك المحضر رقم 21351 جنح قسم أول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.





من جانبه قال الدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحى بالقليوبية أنه تمت إحالة المتسببين فى وفاة مريض بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة أثناء إجرائه عملية استئصال مرارة للنيابة العامة وذلك للتحقيق فى الواقعة من حيث فحص تقارير المريض وندب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.



