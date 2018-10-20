قذاف الدم: الغرب يريد نهب ثروات ليبيا ولكننا سنبني دولتنا بسواعدنا..فيديو

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني، إنه لا توجد دولة في ليبيا ولا توجد حكومة قادرة على إعادة بناء ليبيا.



وأضاف " قذاف الدم " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الشعب الليبي استيقظ وأكتشف المؤامرة التي دبرها الغرب ضدنا ونحن قادرون على إعادة بناء ليبيا، ولابد من تشكيل حكومة وطنية ليبية من أبنائنا وليس من صناعة غربية".



وتابع:" ليبيا سنشهد انفراجة قريبا، ولكن الغرب لا يريد إنهاء الصراع ويريد السيطرة على ثروات ليبيا الهائلة حتى تكون ليبيا شوكة في ظهر مصر والدول العربية".

