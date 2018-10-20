ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

قذاف الدم: الغرب يريد نهب ثروات ليبيا ولكننا سنبني دولتنا بسواعدنا..فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:00 م
أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم
هاني حسين
قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني، إنه لا توجد دولة في ليبيا ولا توجد حكومة قادرة على إعادة بناء ليبيا.

وأضاف " قذاف الدم " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" الشعب الليبي استيقظ وأكتشف المؤامرة التي دبرها الغرب ضدنا ونحن قادرون على إعادة بناء ليبيا، ولابد من تشكيل حكومة وطنية ليبية من أبنائنا وليس من صناعة غربية".

وتابع:" ليبيا سنشهد انفراجة قريبا، ولكن الغرب لا يريد إنهاء الصراع ويريد السيطرة على ثروات ليبيا الهائلة حتى تكون ليبيا شوكة في ظهر مصر والدول العربية".
loading...

ترشيحاتنا

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على هيديرسيفلد فى الدوري الانجليزي .. فيديو

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول وهدرسفيلد رسميًا بعد عودته للتهديف

فيديو جراف.. تفاصيل تحقيقات اختفاء خاشقجي والأوامر الملكية السعودية

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

طفلة تتربح من اليوم الأول لتقنين بيع الماريجوانا فى كندا بطريقة مثيرة.. صور

طارق علام يقدم حلقة خاصة من دير سانت كاترين

والد شهيد الواحات: مصر ولادة بالأبطال.. وعشماوي ليس له علاقة بالإنسانية

توفيق عكاشة يكشف سر التقارب المصري الروسي .. فيديو

سيول تضرب المدينة المنورة والسلطات السعودية تحذر المواطنين.. صور

القبض على 3 مصريين في الكويت بتهمة التزوير

آمنة نصير: النقاب عادة يهودية وأتمنى منعه في مصر مثل الجزائر

أحمد موسى لسكان مصر الجديدة: سيب عربيتك واركب المترو .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

فيديو

قذاف الدم: الإرهابي هشام عشماوي اعترف بتمويل قطر وتركيا للعمليات الارهابية بمصر
قذاف الدم: لن أخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا .. فيديو
قذاف الدم: الغرب يريد نهب ثروات ليبيا ولكننا سنبني دولتنا بسواعدنا..فيديو
قذاف الدم: الشعب الليبي بريء من دم القذافي ودولة أجنبية وراء قتله..فيديو
أحمد موسى يهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي في إيطاليا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟