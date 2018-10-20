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ديني

ما يجب اتباعه حال توقف الإمام عن القراءة أثناء الصلاة.. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:01 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجب أن نتسرع في الفتح على الإمام حال توقفه في قراءة القرآن أثناء الصلاة، لأنه قد يكون مر بآية عذاب فسكت ليتعوذ، أو آية تحتاج لتأمل ففتح الله عليه فسكت حتى يتدبر هذه الآية، فلا ينبغي التسرع والرد عليه.

وأضاف أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية" الناس" ، أن من أراد أن يفتح على الإمام لابد أن يكون واثقا أن يكون فتحه عليه صحيحًا خاصة ممن يقف خلفه ، لأنه لو أخطأ فسيربك الإمام أكثر، ووجب على الإمام أن يكون واثقا بنفسه.
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