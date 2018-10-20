نصائح للتخلص من مشاكل البشرة نهائيا

نشر موقع "بولد سكاى" في تقرير له، إن العسل الأبيض يعتبر واحدا من أفضل العلاجات المنزلية التي تساعد في توفير الحماية اللازمة للبشرة ضد الكثير من المخاطر، والتي يأتي على رأسها التجاعيد وظهور علامات الشيخوخة.



أضاف الموقع، إن البشرة بحاجة إلى مواد طبيعية يكون لديها خصائص مضادة للأكسدة وكذلك توفر الفيتامينات اللازمة له، كما إن استخدام الصبار بصورة مستمرة على البشرة له تأثير إيجابي ويساعد في تقليل فرص التعرض للإصابة لترهلات الجلد وكذلك القضاء على مشكلة قشرة البشرة واختلاف لونها.



وبحسب الموقع، فأن وضع قليل من خليط الزيوت بصورة يومية يساعد في التخلص من مشاكل شحوب البشرة، بالإضافة إلى ذلك فأن تلك الزيوت تساعد في التخلص من مشكلة اختلاف لون البشرة.

