ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

نصائح للتخلص من مشاكل البشرة نهائيا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:07 م
صدى البلد
علا أحمد
نشر موقع "بولد سكاى" في تقرير له، إن العسل الأبيض يعتبر واحدا من أفضل العلاجات المنزلية التي تساعد في توفير الحماية اللازمة للبشرة ضد الكثير من المخاطر، والتي يأتي على رأسها التجاعيد وظهور علامات الشيخوخة.

أضاف الموقع، إن البشرة بحاجة إلى مواد طبيعية يكون لديها خصائص مضادة للأكسدة وكذلك توفر الفيتامينات اللازمة له، كما إن استخدام الصبار بصورة مستمرة على البشرة له تأثير إيجابي ويساعد في تقليل فرص التعرض للإصابة لترهلات الجلد وكذلك القضاء على مشكلة قشرة البشرة واختلاف لونها.

وبحسب الموقع، فأن وضع قليل من خليط الزيوت بصورة يومية يساعد في التخلص من مشاكل شحوب البشرة، بالإضافة إلى ذلك فأن تلك الزيوت تساعد في التخلص من مشكلة اختلاف لون البشرة.
loading...

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. تفاصيل تحقيقات اختفاء خاشقجي والأوامر الملكية السعودية

شاهد .. لحظة اشتعال النيران في فتاة بعد حرق منزلها المتنقل

القبض على 3 مصريين في الكويت بتهمة التزوير

3 طلاب وراء احتراق سيارات إسعاف بجراج مستشفى قصر العيني

الفندق المنظم: إلغاء حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي

شاهد.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول أمام هيدرسيفلد

شاهد .. رضيع يلعب مع الأفاعي السامة دون خوف

الحكومة: لا زيادة في أسعار البنزين بداية 2019 .. فيديو

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

ريم مصطفى وعمر السعيد يتصدران نجاح مسلسل نصيبي وقسمتك

قطر تلجأ لباكستان لمواجهة أزمة جديدة

أهم طرق علاج الأسنان وتعويض المفقود منها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

فيديو

قذاف الدم: الإرهابي هشام عشماوي اعترف بتمويل قطر وتركيا للعمليات الارهابية بمصر
قذاف الدم: لن أخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا .. فيديو
قذاف الدم: الغرب يريد نهب ثروات ليبيا ولكننا سنبني دولتنا بسواعدنا..فيديو
قذاف الدم: الشعب الليبي بريء من دم القذافي ودولة أجنبية وراء قتله..فيديو
أحمد موسى يهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي في إيطاليا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟