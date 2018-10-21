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تعليم

ندوة عن العمل المناسب فى التسويق بتجارة القاهرة.. غدا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:22 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن تنظيم ندوة تحت عنوان "مجال العمل المناسب وفرص العمل فى التسويق وتطوير الأعمال".

وأوضحت كلية التجارة عبر موقعها الرسمى، أن الندوة يحاضرها شريف منصف المعناوى مستشار تسويق و رائد أعمال ونائب رئيس شركة ميدنت ميونخ رى .

ومن المقرر أن تقام الندوة غدا الاثنين، فى تمام الساعة 12 ظهرا بمدرج شعبة اللغة الإنجليزية.
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