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كمال عامر: السيسي وصل بالقوات المسلحة إلى مستويات عالية في الكفاءات القتالية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
توك شو
قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ابن بار من أبناء مصر الذين تربوا في مدرسة الوطنية بالقوات المسلحة، معقبا: «الرئيس جندي من جنود القوات المسلحة الأوفياء».

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إل تي سي"، أن الرئيس السيسي يدين بالولاء للقوات المسلحة لأنه تربى بها وتعلم من خلالها الانتماء الوطني وكيفية أن يكون جنديا يدافع عن مصر وأن يضحي بحياته في سبيلها.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل بالقوات المسلحة إلى قمم المستويات في الكفاءة القتالية، لافتا إلى أن المنظمة العالمية المسئولة عن تقييم الجيوش العالمية قامت بتقييم الجيش المصري ليحل في المرتبة العاشرة على مستوي العالم.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن ارتداء الرئيس السيسي للزي العسكري يبعث رسالة وإشارة بأن مصر دائما مستعدة لكي تواجه كافة التحديات.
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