إعلام القاهرة تستضيف حمدى رزق فى حوار مفتوح مع الطلاب.. اليوم

تستضيف كلية الإعلام بجامعة القاهرة الكاتب الصحفى حمدى رزق فى حوار مفتوح مع طلاب الكلية ضمن فعاليات الموسم الثقافى للكلية.



وأوضحت الكلية فى بيان أن موعد الندوة اليوم الاحد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالدور الرابع بالكلية فى الساعة الواحدة ظهرًا تحت رعاية الدكتورة هبة السمرى القائم بأعمال عميد الكلية.



وشددت الكلية على أنه يجب على من يرغب فى التقديم أو الإستفسار عن الندوة ،التوجه لمكتب رعاية الشباب المتواجد داخل الكلية وتقديم طلب الالتحاق.