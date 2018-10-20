ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اتحاد الفلاحين يطالب بتحديد 10 محاصيل للحصول على السماد المدعم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:19 م
جمال صلاح الدين
طالب محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، وعضو جمعية منتجي البطاطس، وزارة الزراعة بتحديد 10 محاصيل هامة بالنسبة للدولة، يكون لها دعم في السماد فقط، دون غيرها، طبقا لاحتياجات الدولة.

وشدد خلال لقائه في برنامج من سيزرع المليون، الذي يقدمه الإعلامي شعبان بلال، على قناة الصحة والجمال، على ضرورة أن تكون الأسمدة المخصصة للجمعيات التعاونية، خاصة للجمعيات التعاونية فقط، مضيفا "وعندما يجدها مسئولو وزارة الزراعة في أي منفذ بيع آخر يتم غلقه، متسائلاً: "راحت له إزاي".

وعن تحرير أسعار الأسمدة، قال إن هناك بعض الآراء تطالب بتحرير أسعار الأسمدة، لكن ذلك يتطلب دعما عينيا للمزارعين، لافتا إلى أن هناك بعض المواطنين بنوا أراضيهم وما زالوا يصرفون المقررات السمادية حتى الآن.

وتابع: أقسم أنه لا يوجد فلاح اعتدى على الأراضي الزراعية، ولكن هناك بعض السماسرة والمستثمرين هم من يتاجرون بالأراضي الزراعية.


 
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. خاتم خطوبة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي

في اليوم العالمي للتوعية ضد المرض.. تعرف على أطعمة الوقاية من هشاشة العظام

الفندق المنظم: إلغاء حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي

قطر تلجأ لباكستان لمواجهة أزمة جديدة

قناع مكوناته لن تخطر لبالك للتخلص من خشونة الشعر

قذاف الدم: الشعب الليبي بريء من دم القذافي ودولة أجنبية وراء قتله..فيديو

محمد صلاح: سعيد بالوصول الى هدفي الـ50 بالدوري الإنجليزي

الحكومة: لا زيادة في أسعار البنزين بداية 2019 .. فيديو

3 طلاب وراء احتراق سيارات إسعاف بجراج مستشفى قصر العيني

القبض على 3 مصريين في الكويت بتهمة التزوير

رقم مميز لـ محمد صلاح بعد هدفه أمام هيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي

طريقة مبتكرة لتقديم طبق المكرونة للشيف إلهام فتحى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

فيديو

قذاف الدم: الإرهابي هشام عشماوي اعترف بتمويل قطر وتركيا للعمليات الارهابية بمصر
قذاف الدم: لن أخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا .. فيديو
قذاف الدم: الغرب يريد نهب ثروات ليبيا ولكننا سنبني دولتنا بسواعدنا..فيديو
قذاف الدم: الشعب الليبي بريء من دم القذافي ودولة أجنبية وراء قتله..فيديو
أحمد موسى يهنئ أبو العينين لفوزه بجائزة العطاء الاجتماعي في إيطاليا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟