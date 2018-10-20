اتحاد الفلاحين يطالب بتحديد 10 محاصيل للحصول على السماد المدعم

طالب محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، وعضو جمعية منتجي البطاطس، وزارة الزراعة بتحديد 10 محاصيل هامة بالنسبة للدولة، يكون لها دعم في السماد فقط، دون غيرها، طبقا لاحتياجات الدولة.





وشدد خلال لقائه في برنامج من سيزرع المليون، الذي يقدمه الإعلامي شعبان بلال، على قناة الصحة والجمال، على ضرورة أن تكون الأسمدة المخصصة للجمعيات التعاونية، خاصة للجمعيات التعاونية فقط، مضيفا "وعندما يجدها مسئولو وزارة الزراعة في أي منفذ بيع آخر يتم غلقه، متسائلاً: "راحت له إزاي".





وعن تحرير أسعار الأسمدة، قال إن هناك بعض الآراء تطالب بتحرير أسعار الأسمدة، لكن ذلك يتطلب دعما عينيا للمزارعين، لافتا إلى أن هناك بعض المواطنين بنوا أراضيهم وما زالوا يصرفون المقررات السمادية حتى الآن.





وتابع: أقسم أنه لا يوجد فلاح اعتدى على الأراضي الزراعية، ولكن هناك بعض السماسرة والمستثمرين هم من يتاجرون بالأراضي الزراعية.



