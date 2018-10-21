"عنيك في عنينا": 6 قوافل في 3 محافظات لمكافحة مسببات العمى بالمجان

أعلنت الدكتورة شيماء صبري، المدير التنفيذي لمبادرة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى، إطلاق ست قوافل جديدة على مدار يومين للكشف عن أمراض العيون وعلاجها بالمجان.



وأوضحت صبري أن القوافل استهدفت قرى نجع العكرمي بمركز قفط وأبو دياب بمركز دشنا بمحافظة قنا، وقرى أبو الريش بحري بمركز أسوان و الخور قبلي بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وقرى سجين الكوم مركز قطور وقرية طنطا بمركز محلة منوف بالغربية، مشيرة إلى أن القوافل الست تخدم حوالي 7 ألاف مواطن.



وأضافت أن مبادرة "عنيك في عنينا" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، تستهدف القرى النائية عن الخدمات الطبية المركزية بالمحافظات وكذلك القرى الأكثر فقرا والأكثر تعرضا لمشكلات العيون نتيجة الظروف البيئية، مؤكدة أن المريض لا يتحمل أي تكاليف مادية مقابل الكشف أو العلاج أو النظارات الطبية أو التدخلات الجراحية وذلك بعد التأكد من استحقاقه للدعم.



يذكر أن مبادرة عنيك في عنينا انطلقت مطلع العام الجاري ونجحت حتى الآن في تسيير 80 قافلة موسعة في 16 محافظة والتى خدمت ما يزيد 73 ألف مواطن بالمجان.



