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اقتصاد

الحكومة تخفض نفقاتها على أجور الوظائف المؤقتة في 11 شهرا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
خفضت الحكومة من مصروفات الأجور على الوظائف المؤقتة للعاملين بالجهاز الحكومي خلال الفترة من يوليو حتي مايو من العام المالي 2017/2018 الماضي، إلى 3.741 مليار جنيه بعد أن كانت 3.83 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي قبل السابق بانخفاض حجمه 89 مليون جنيه.

وكشف تقرير أصدرته وزارة المالية واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، عن إنفاق 171.31 مليار جنيه في صورة أجور و بدالات نقدية وعينية تم منحها للعاملين بالجهاز الحكومي خلال الـ11 شهرا الأولى للسنة المالية الماضية، مقارنة بـ 153.114 مليار جنيه تم انفاقها بنفس الفترة من العام قبل الماضي لذلك الغرض.

ووفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال العام المالي 2015/2016 نحو 5.43 مليون موظفا مقارنة بـ 5.56 مليون موظفا في العام 2015/2014.
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