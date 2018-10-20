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قذاف الدم: لن أخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا .. فيديو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:17 م
أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم
هاني حسين
قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني، إننا نؤكد أن المعركة في ليبيا ليست سياسية ولكنها معركة وطن، ونحن في حاجة إلى المحافظة على ليبيا من السقوط في الهاوية، وعلينا العمل على إنقاذ الوطن، وعقب استقرار الوطن علينا خوض الإنتخابات.

وأضاف " قذاف الدم " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن عائلة القذافي بنية اجتماعية وسياسية وعسكرية وأمنية، وهناك حوار للغرب معنا لمحاولة تصحيح الأخطاء بخجل.

وتابع:" لن نبحث عن سلطة ولن أخوض الإنتخابات الرئاسية في ليبيا، ولكنني أرى العار يلحق ببلدي ونهب لثروات ليبيا ونريد أن تعود ليبيا إلى سابق عهدها".
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