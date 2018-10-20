5 أهداف ناشد بها اليوم العالمي لمحاربة هشاشة العظام

يعتبر اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام، الذي يصادف 20 أكتوبر من كل عام، هو حملة لمدة عام كامل تهدف إلی رفع الوعي العالمي للوقاية من مرض هشاشة العظام، وأمراض العظام ذات الصلة وتشخيصها وعلاجها، وتهدف إلی وضع هشاشة العظام ومنع الكسر علی جدول أعمال الصحة العالمية والوصول إلی المهنيين في مجال الرعاية الصحية، ووسائل الإعلام وصانعي السياسات والجمهور بوجه عام.



وتدعو حملة اليوم العالمي للحد من مرض هشاشة العظام عامة الناس إلی اتخاذ إجراءات مبكرة لحماية صحة عظامهم وعضلاتهم، من أجل التمتع بنوعية حياة جيدة واستقلال في المستقبل. وبالمثل، فإنه يدعو السلطات الصحية والأطباء لحماية صحة عظام مجتمعاتهم. علی الرغم من العديد من خيارات العلاج الفعالة، لا يزال هشاشة العظام في كثير من الأحيان غير مشخّص ومعالج. من خلال "سد فجوة الرعاية" من خلال التقييم والعلاج في الوقت المناسب، حيث يمكن للمهنيين الصحيين والهيئات الصحية الحكومية والمستشفيات العمل معًا لتقليل العبء البشري والاجتماعي والاقتصادي لكسور الهشاشة.



وعلی وجه التحديد، ستحدث حملة اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام لهذا العام الناس علی "حب عظامك - حماية مستقبلك"، وذلك وفقا لما جاء في موقع "iofbonehealth"، وتهدف إلی:



1- تعزيز الوعي العالمي بهشاشة العظام وفهم الخسائر الكبيرة التي يمكن أن يسببها المرض لمستقبل الفرد إذا ترك دون تشخيص أو علاج.



2- تحسين فهم العلاقة بين هشاشة العظام والكسور، والتي يمكن أن تكون سببا رئيسيا للإعاقة والموت المبكر لدی كبار السن.



3- شجع الأفراد علی التعرف علی عوامل الخطر، بما في ذلك الكسور الأولی، والبحث عن الاختبار والعلاج إذا لزم الأمر من أجل حماية مستقبلهم علی المدی الطويل.



4- تعزيز التغذية الصحية وممارسة التمرينات العظمية باعتبارها ضرورية لصحة العظام، بالإضافة إلی الوعي بدور الكالسيوم والتغذية الجيدة والتمارين المنتظمة خلال الطفولة والمراهقة عندما تتطور العظام.



5- الدعوة إلی الرعاية الوقائية في جميع أنحاء العالم: تمكين المتخصصين في الرعاية الصحية والسلطات الصحية من سد الفجوة المستمرة في الرعاية من خلال معالجة القضايا الحرجة مثل التشخيص الناقص والعلاج، وعدم وجود خدمات الاتصال بكسور لتحديد المرضی الذين يعانون من مخاطر عالية وعلاجهم بشكل منهجي، والفقراء. الالتزام بالعلاج.