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منوعات

شاهد .. رضيع عمره 11 شهرا بـ ناب دراكولا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:31 م
صدى البلد
أحمد شريف
أصيب أبوان لطفل بعمر 11 شهرا بالصدمة لنمو ناب لطفلهما شبه مصاصي الدماء بين ليلة وضحاها.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، هرعت تارا وبرايان اوبيرني من مدينة كو لاوث في ايرلندا بطفلهما أوسكار إلى المستشفى بعد اكتشافهم السنة الحادة في فمه صباح الاثنين.

وفي حديثها لصحيفة ، قالت الأم: "دخلت على طفلي في حوالي الساعة السابعة صباحًا ، وعادةً ما أعطي مهدئ ويعود إلى النوم لمدة ساعة ، لكنه ظل يبكي.

"فأخرجته من غرفته وغيرت له حفاضته ولكن عندما ذهبت لإطعامه ، وجدت السن في فمه، لقد نمت بين عشية وضحاها ".

أخذته الأم مباشرة إلى مستشفى في دروجيدا، لكن الأطباء أصابتهم الحيرة أيضا عند رؤيتهم الناب.

وبحسب النواحي العلمية ينمو اول سن للاطفال من سن 3 شهور إلى 9 شهور ، ولكن هذا الامر يمكن ان يتغير بشكل كبير من طفل إلى آخر.
شاهد .. رضيع عمره 11 شهرا بـ ناب دراكولا
شاهد .. رضيع عمره 11 شهرا بـ ناب دراكولا
شاهد .. رضيع عمره 11 شهرا بـ ناب دراكولا
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