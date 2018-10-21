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حوادث

نتائج جهود حملات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الإيجابية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:50 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة، أسفرت جهودها خلال يوم 18 الجارى عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية، تم ضبط 8196 قضية سرقة تيار كهربائى، و 13 مخالفة شروط التعاقد، فيما تم ضبط 1310 قضية سرقة تيار كهربائي، بمجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للمبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية، وفى مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للمقاهى والكافيتريات غير المرخصة، تم ضبط 371 قضية سرقة تيار كهربائى.

وفى ذات السياق بمجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للعقارات وحالات التعدى على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالى والمنخفض، تم ضبط 563 قضية سرقة تيار كهربائى، وفى مجال التحصيل، تم تحصيل 9068 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى ، وتحصيل 2 مخالفة شروط التعاقد، فيما تم تنفيذ 701 جنحة حبس فى مجال تنفيذ الأحكام .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده .
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