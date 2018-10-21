قطاع الأمن الاقتصادى يستمر فى شن حملاته ويحقق نتائج إيجابية بمختلف القطاعات

اضطلعت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى بوزارة الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال الإدارات" مباحث الأموال العامة ، لشرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة ، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء ، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية".



أسفرت جهود الحملة فى الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن ضبط 23 قضية "سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل"، وكذا 2803 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.



فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1130 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم ، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية".



وفى سياق متصل أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 8282 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ، و تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة "دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل" عن ضبط 511 قضية متنوعة.



وفى ذات السياق أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط 6 قضايا أموال عامة، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية،عن ضبط 11 قضية "مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات، حاسب آلى، مطبوعات".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.