الداخلية تؤمن تنفيذ قرارات الإزالة على أملاك الدولة والرقعة الزراعية

واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى، ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع الرى والصرف.



وأسفرت جهود الحملة عن تأمين تنفيذ 81 قرار إزالة متنوع بنطاق مديريتى أمن "الجيزة ، القليوبية"، و فى مديرية أمن المنيا، تم تأمين تنفيذ 654 قرار إزالة متنوعة، و بمديرية أمن بنى سويف، تم تأمين تنفيذ 46 قرار إزالة متنوعة، و مديرية أمن الأقصر، تم تأمين تنفيذ 33 قرار إزالة متنوعة، فيما تم تأمين تنفيذ 64 قرار إزالة متنوعة بمديرية أمن المنوفية.



فى سياق متصل بمديرية أمن سوهاج، تم تأمين تنفيذ 58 قرار إزالة متنوعة، و فى مديرية أمن البحيرة، تم تأمين تنفيذ 27 قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن أسوان، تم تأمين تنفيذ 24 قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن الشرقية تم تأمين تنفيذ 30 قرار إزالة متنوعة.



وفى ذات السياق بمديرية أمن كفرالشيخ، تم تأمين تنفيذ 38 قرار إزالة متنوعة، و فى مديرية أمن القليوبية، تم تأمين تنفيذ 42 قرار إزالة متنوعة، وفى مديرية أمن السويس، تم تأمين تنفيذ 10 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

