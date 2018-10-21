دورة في جراحة المناظير بمشاركة أساتذة الجامعات بالأقصر

نظمت مستشفى الأقصر الدولي دورة تدريبية في المناظير الجراحية بمشاركة عدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية.



وقال الدكتور طارق السيد مدير المستشفى إن الدورة شارك فيها الدكتور ايمن كمال أستاذ جراحة المناظير جامعة حلوان والدكتور هاني عبدالباقي رئيس قسم الجراحة العامة والطاقم الطبي لقسم الجراحة العامة.



وأكد مدير مستشفي الأقصر الدولي أنه تم إجراء 12 عملية متنوعة، بين استئصال أورام الرحم والقولون وتكميم المعدة وحصوات المرارة.