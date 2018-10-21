ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

دورة في جراحة المناظير بمشاركة أساتذة الجامعات بالأقصر

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:03 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
نظمت مستشفى الأقصر الدولي دورة تدريبية في المناظير الجراحية بمشاركة عدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية.

وقال الدكتور طارق السيد مدير المستشفى إن الدورة شارك فيها الدكتور ايمن كمال أستاذ جراحة المناظير جامعة حلوان والدكتور هاني عبدالباقي رئيس قسم الجراحة العامة والطاقم الطبي لقسم الجراحة العامة.

وأكد مدير مستشفي الأقصر الدولي أنه تم إجراء 12 عملية متنوعة، بين استئصال أورام الرحم والقولون وتكميم المعدة وحصوات المرارة.
loading...

ترشيحاتنا

مين فيهم خطافة الرجالة.. لماذا احتفل الجمهور بـ دينا الشربيني وهاجم سمية الخشاب

احذر.. تطبيق خبيث يتجسس عليك عن طريق الواتس أب

انهيار سقف عقار بالتجمع الاول فوق رءوس المواطنين

محمد رشاد يتصدر تويتر بعد إلغاء حفل زفافه بساعات

الفندق المنظم: إلغاء حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي

3 طلاب وراء احتراق سيارات إسعاف بجراج مستشفى قصر العيني

شاهد.. الصورة الأولى من عقد قران أحمد فلوكس وهنا شيحة

خالد لطيف: حازم إمام سيحضر اجتماع اتحاد الكرة على مسئوليتي

وليد صلاح الدين: لن نسمح بعودة رزاق سيسيه للزمالك في يناير.. فيديو

وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو

النقل تدرس رفع سعر تذكرة المترو لتقليل فجوة فارق التكلفة

أحمد موسى لسكان مصر الجديدة: سيب عربيتك واركب المترو .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها... شاهد أبرز إطلالات سمية الخشاب ..صور

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

فيديو

وليد صلاح الدين: الأهلي سيجتاز وفاق سطيف بشرط.. فيديو
قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو
موجز البلد| الدوحة تغرق في السيول .. الانتهاء من الخط الثالث للمترو 2022..نائبة تطالب بمنع النقاب
الاتحاد السكندري يكشف حقيقة إشراك سيسيه وداوودا أمام الزمالك بالبطولة العربية..فيديو
وليد صلاح الدين: لن نسمح بعودة رزاق سيسيه للزمالك في يناير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟