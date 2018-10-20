أسرع وصفة لمحاربة حشرات الرأس عند الأطفال

وصفة سريعه تخلصك من حشرات وقمل الشعر لأطفالك بسرعة لا تتوقعينها بمكونات طبيعية من مطبخك بأستخدام الزيوت الأساسية إليك مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها لا تتردى فى تجربته يقدمه موقع بولد سكاى الهندى ...



كل ما تحتاجين لإعداد القناع ...



8-9 قطرات من زيت إكليل الجبل

شامبو خالٍ من المواد الكيميائية

5 قطرات من زيت شجرة الشاى



طريقة تطبيق القناع أو الوصفة ..



تمزج المكونات ويتم تمشيط الشعر بالكامل بالمكونات وتأكد من تغطية شعرك بالكامل مع التدليك بلطف مع أطراف أصابعك في حركة دائرية وتركه لمدة 15-20 دقيقة وبعد 20 دقيقة يمكنك غسله في الماء العادي.

