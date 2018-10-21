الأجهزة الأمنية بالمحافظات تشن حملاتها وتحقق نتائج إيجابية

شنت الأجهزة الأمنية بمدريات أمن " سوهاج ، أسوان ، الأقصر، البحيرة ، الفيوم ، الإسماعيلية " حملات أمنية وانضباطية مكبرة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.



أسفرت جهود الحملة بمديرية أمن سوهاج بمركز شرطة جرجان حيث تمكنت من ضبط شخصين بحوزتهما 240 قرصا مخدرا - 721 مخالفة إشغال بالطريق العام - 388 مخالفة مرورية متنوعة – 25 قضية تموين متنوعة – 10 قضايا فى مجال المسطحات المائية - تنفيذ 51 حكما قضائيا متنوعا.



فيما تمكنت الحملة بدائرة "مراكز شرطة أسوان" من ضبط 520 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مديرية أمن الأقصر وجهت الأجهزة الأمنية بالمديرية حملة أمنية وانضباطية مكبرة استهدفت دائرة "مركز شرطة طيبة" تمكنت خلالها من ضبط 39 مخالفة إشغال بالطريق العام – 10 قضايا تموينية متنوعة - تنفيذ 15 حكما قضائيا متنوعا.



وفي سياق متصل استهدفت مديرية أمن البحيرة، دائرتى مركزى شرطة رشيد، إدكو تمكنت خلالها من ضبط 3 قضايا مخدرات ، 2 قضية حيازة سلاح أبيض، 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة - 3631 مخالفة إشغال بالطريق العام - 458 مخالفة مرورية متنوعة – 56 قضية تموينية متنوعة – 26 قضية سرقة تيار كهربائى - تنفيذ 578 حكم قضائى متنوع .



وفى ذات السياق استهدفت مديرية أمن الفيوم خلال الحملة دوائر مراكز وأقسام المدينة، وتمكنت من ضبط 3 قطع سلاح نارى - 3 قضايا مخدرات - 3 قضايا حيازة سلاح أبيض – 12 قضية فى مجال المسطحات المائية – 478 مخالفة إشغال بالطريق العام - 849 مخالفة مرورية متنوعة – 189 قضية تموين متنوعة – تنفيذ 1007 حكم قضائى متنوع .



فيما إستهدفت الحملة بمديرية أمن الإسماعيلية، دائرة قسم شرطة أول إسماعيلية، وتمكنت من ضبط 123مخالفة إشغال بالطريق العام – 80 مخالفة مرور متنوعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.