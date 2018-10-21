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محافظات

لأول مرة.. سباق رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة طنطا اليوم

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:10 ص
الدكتور مجدي وكوك
الدكتور مجدي وكوك منسق عام الانشطة الطلابية
احمد علي
تنظم رعاية الشباب بجامعة طنطا غدًا في العاشرة صباحا سباق بين طلاب الجامعة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجمع الكليات بسبرباي وتقدم الجامعة جوائز مالية وشهادات تقدير للفائزين في السباق.

أكد الدكتور مجدي وكوك منسق عام الانشطة الطلابية أنه طبقا لتوجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة بتوفير الرعاية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير مشاركة فاعلة لهم في الانشطة الطلابية مع باقي زملائهم نظمت رعاية الشباب هذا السباق الأول من نوعه والذي لاقي اقبالًا من الطلاب وأن رعاية الشباب تضع برنامج متكامل لتنظيم رحلات اليوم الواحد لهم لمختلف الأماكن السياحية والترفيهية بمختلف محافظات مصر.
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