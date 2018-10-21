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حوادث

اليوم.. محاكمة 30 متهما في أحداث عنف المطرية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 06:16 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي - رامى المهدى
تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأثنين، محاكمة 30 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية فى 25 يناير.

وتعقد الجلسة برئاسة بعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد قيامهم بتكوين عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح لكل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
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