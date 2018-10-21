اليوم .. أولى جلسات محاكمة حارس مقابر وشقيقته بتهمة نبش القبور

تنظر محكمة جنح السيدة زينب، اليوم الأحد، اولى جلسات محاكمة حارس مقابر وشقيقته، لاتهامهما بنبش مقابر الصدقة بزينهم، وسرقة أعضاء الموتى والجماجم وبيعها إلى طلاب كليات الطب مقابل مبالغ مالية.



وكانت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد أسمهان رئيس النيابة قررت إحالة حارس مقابر وشقيقته إلى المحاكمة العاجلة بقضية "نبش القبور " والمتهمين فيها بنبش مقابر الصدقة بزينهم وسرقة أعضاء الموتى والجماجم وبيعها إلى طلاب كليات الطب.

باشر التحقيقات المستشار مصطفى عماد وكيل نيابة السيدة زينب بإشراف المستشار السيد محمد مدير النيابة وايندت اليهما النيابة الاتهامات بإنتهاك حرمة القبور وتدنيسها .

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة " فوزية . م " 30 سنة مسؤولة عن دفن الموتى بمقابر الصدقة بزينهم وشقيقها صابر 35 سنة نجار مسلح ويعمل حارس بالمقابر تخصصا فى نبش مقابر الصدقة وسرقة جماجم الموتى وبيعها بمقابل مادى كبير مستغلين أن الجثث كانت ترسل إلى مقابر الصدقة من مستشفيات جامعة القاهرة ولا يوجد أصحاب لها أو أقارب يقومون بزيارتها .

وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بالتحريات التى اكدت تورطهما فى سرقة جثث الموتى والجماجم وبانتهاء التحقيقات أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالتهما إلى المحاكمة العاجلة .



وكان قسم شرطة السيدة زينب قد وردت إليه معلومات بقيام المتهمة بنبش القبور،وبيع الأعضاء لطلاب كلية الطب بمقابل مادى، وتبين من التحريات أن المتهمة تدخل إلى القبر عقب دفن المتوفى، وتقطع جثته إلى أجزاء، ثم تبيعها إلى طلاب الطب بمعاونة شقيقها ا .