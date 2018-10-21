التخطيط: ننسق مع مركز معلومات الوزراء لتفعيل برامج تقييم الأداء الحكومي

كشف الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون خطة التنمية المستدامة، عن وجود تنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، لتصميم برامج وطنية للمتابعة والتقييم بغرض قياس الأداء الحكومي.



وذكر " حلمي" في تصريحات صحفية، أن مدة البرامج الوطنية 4 سنوات تبدأ من 2018 حتي 2022 عبر 2000 مؤشر، مؤكدا أن عملية التقييم ستبدأ اعتبارا من الربع الأول للعام المالي المقبل.



وأكد " حلمي" أن هناك تعاونا وثيقا مع الوزارات المختلفة لانجاز تلك البرامج وتحقق معدلات مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط، مؤكدا أنها تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

