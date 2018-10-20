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نبيلة مكرم للمصريين العاملين بالخارج: متخافوش من قاعدة البيانات

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:42 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج
حسام الحارتي
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، إنه لابد أن تمتلك وزارة الهجرة قاعدة بيانات كاملة للعاملين في الخارج.

وأضافت مكرم في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن قاعدة البيانات تهدف إلى جمع أعداد المواطنين المتواجدين في الخارج وطبيعة العمل الذي يمارسونه، من أجل مخاطبتهم في أي مشاكل تواجههم.

وأشارت "مكرم" إلى أن "قاعدة البيانات تبدأ بالعمل من الداخل ثم في الخارج من خلال القنصليات المختلفة".

وأشارت الى موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، على مقترح إنشاء قاعدة بيانات للمصريين المتواجدين في الخارج بالتعاون مع كافة الوزارات، مضيفة ان قاعدة البيانات تتناول اسم المصري الموجود بالخارج ومهنته والمحافظة التي ينتمي إليها.

طالبت وزيرة الهجرة المصريين المتواجدين بالخارج التأكد التام أن إنشاء تلك القاعدة للحفاظ عليهم، مؤكدة عدم فرض ضرائب من خلال تلك القاعدة كما يروج البعض قائلة: "متخافوش".

واختتمت تصريحاتها أن البيانات التي يتم الاستدلال به بالتعاون مع وزارة الاتصالات هي "الاسم، ومكان العمل، والمحافظة التي ينتمي إليها".
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