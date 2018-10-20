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أخبار العالم

سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية توجه تهمة القتل إلى مسؤول محلي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:41 م
صدى البلد
أ ش أ
وجهت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية تهمة القتل إلى مسؤول محلي لإطلاقه النار على شخص كان يسرق محلًا له يحتوي على أدوات عسكرية أوائل الشهر الجاري.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم السبت أن مفوض مدينة ليكلاند بفلوريدا "مايكل دون"، 47 عامًا، تم اعتقاله يوم الجمعة الماضية بعدما أصدرت هيئة محلفين أمريكية لائحة اتهمته بالقتل من الدرجة الثانية طبقًا للقوانين المحلية، مشيرة إلى أن الادعاء رفض ما قاله دون بأنه كان يدافع عن نفسه.

وأوضحت قناة فوكس نيوز ، أن المتهم أدعى خوفه على حياته بعدما أقدم رجل يبلغ من العمر 50 عامًا على سرقة فأس صغيرة، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل.
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