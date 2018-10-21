إيران تسخر من ترامب بـ السفن الشبح.. بترول طهران يجوب البحار على متن ناقلات غامضة.. ملايين البراميل تجد طريقها يوميا إلى أسواق سرية.. والنظام الإيراني يتصرف كالقراصنة.. صور

السفن الشبح تطفئ أجهزة تحديد الموقع لمراوغة المراقبين

موانئ الدول الآسيوية الوجهة الأكثر اعتيادا للسفن الشبح

طهران تطلق شائعات بشأن خفض إنتاجها من البترول لرفع أسعاره

فقدان العشرات من طاقم سفينة شبح إيرانية احترقت في المحيط الهندي





لا يتوقع أحد أن تستسلم إيران بسهولة للعقوبات الأمريكية، خاصة تلك العقوبات التي تستهدف حرمانها من عوائد البترول، فالأخير هو "الكعكة الكبرى" للاقتصاد الإيراني، التي لا تنوي طهران فقدانها بأي ثمن، وهي في سبيل ذلك تسلك مسلكًا شبيهًا بمسلك القراصنة.ومع اقتراب يوم 4 نوفمبر، حيث ستطبق الولايات المتحدة الحزمة الثانية من العقوبات ضد إيران، والتي تستهدف قطاع النفط الإيراني، تسخر طهران من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر استخدام "السفن الشبح" لبيع بترولها والالتفاف على العقوبات الأمريكية.وذكرت شبكة "سي.بي.سي" الإخبارية الكندية أن إيران بدأت تشحن خام البترول على هذه السفن مع اقتراب شبح العقوبات الأمريكية، وأن هذه القصة تبدو وكأنها مقتبسة من قصص القراصنة، لكن عالم التجارة الدولية الذي كان عادة ما يكون سريا، كان محاطا بأسطول من السفن الشبح خلال الأسابيع الأخيرة، محملة بملايين البراميل، وهو ما يمثل مشكلة للسياسة الخارجية الأمريكية.ووفقا للسجلات الرسمية، فإن إيران من أكبر مصدري البترول في العالم، حيث شحنت أكثر من 1,8 مليون برميل من البترول يوميًا خلال الشهر الماضي، بانخفاض طفيف عن شهر أغسطس الماضي، وبانخفاض بلغت نسبته 40% حيث بلغت صادرات النفط 3 ملايين برميل خلال الذروة في شهر أبريل الماضي.وأشارت الشبكة الكندية إلى أنه من المتوقع أن تنخفض صادرات البترول الإيراني خلال الأسابيع القادمة، حيث تهدف العقوبات الأمريكية إلى إجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد، موضحة أنه إذا نفذت بالكامل فإن مبيعات البترول الإيراني ستصل إلى مستوى الصفر، إذا التزمت دول العالم بالعقوبات.لكن يبدو أن الحكومة الإيرانية وجدت طرقا جديدة للالتفاف على هذه الجهود عبر بيع ملايين البراميل من البترول سرا.وأشارت "سي.بي.سي" إلى أن مراقبين لحركة ناقلات البترول العالمية لاحظوا تطورا جديدا لافتا خلال الشهر الماضي، حيث تمكنت حوالي عشر ناقلات معروفة بأنها تحمل النفط الإيراني من إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال المصممة لتتبع تحركاتها عبر "جي.بي.أس" بطريقة غامضة.ووفقا لقانون دولي يعرف باسم "الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار"، فإنه يجب على قباطنة السفينة الاحتفاظ بجهاز الإرسال والاستقبال، المعروف باسم نظام التعرف التلقائي في جميع الأوقات، ولكن في بعض الأحيان، فإن السفن التي ترغب في التحرك دون أى قدر من التدقيق، تقوم بإطفاء هذه الأجهزة، وحتى الآن لا يبدو المجتمع الدولي مهتما بوقفها. وأصبحت إيران مؤخرا محورا لهذا التكتيك، وتبدو رحلة السفينة "دينو 1" مثالا جيدا على ذلك.وتابعت "سي. بي. سي" أنه في 4 سبتمبر الماضي، أظهرت معلومات أجهزة الإرسال والاستقبال أن ناقلة البترول كانت تحمل مليوني برميل من البترول في جزيرة "خارج" الغنية بالبترول في منتصف الخليج العربي، ومن هناك، شقت السفينة طريقها عبر مضيق هرمز والمحيط الهندي، حيث اختفت السفينة من يوم 15 سبتمبر.وظهرت السفينة مجددا على الرادار مجددا خلال مرورها عبر ممرات الشحن المزدحمة في كوالالمبور بماليزيا، وعمل جهاز الاستقبال والإرسال الخاص بها خلال زيارتها إلى مرفأ الشحن في سنغافورة في وقت لاحق يوم 27 سبتمبر.ثم اختفت السفينة مرة أخرى لأكثر من أسبوع، قبل الظهور مرة أخرى قبالة سواحل تايوان يوم 5 أكتوبر، واختفت لبضعة أيام أخرى قبل تسجيل الخروج من ساحل كوريا الجنوبية وتسليم حمولتها في ميناء داليان الصيني في 13 أكتوبر الحالي.وليست "دينو 1"، "سفينة الأشباح" الوحيدة مثلما وصفها الخبراء، ويبدو أن رحلة رفع السرية عنها يعتبر جزءا من محاولة للتهرب من العقوبات القادمة.وذكرت الشبكة الكندية أن التهديد بخروج إيران من سوق البترول تسبب في ارتفاع الأسعار خلال الأسابيع الماضية، لذلك فإن نشر سربا من الناقلات السرية يسمح لقادة إيران بالحصول على "كعكة" والأكل منها عبر بيع الكميات التي يريدونها من النفط.ونقلت الشبكة عن سمير مدني، الشريك المؤسس لموقع "تانكر تراكرز دوت كوم" المعني بتتبع حركة الملاحة البحرية، قوله إن الإيرانيين يفعلون ذلك عبر نشر شائعات أن الصادرات تتراجع بشدة حتي يرفعون أسعار البترول، وإنهم لا يريدون أن ترفع الدول المصدرة للبترول "أوبك" سقف الإنتاج.وأوضحت بيانات موقع "تانكر تراكرز" أن إيران نقلت 2.2 مليون برميل بترول يوميًا خلال الأيام الـ 13 الأولى من شهر أكتوبر، وهي كمية تزيد بنسبة 10% عما رصده الموقع في سبتمبر، وأكثر بمقدار مئات الآلاف من البراميل مما ذكرته الأرقام الرسمية لمنظمة أوبك.وكشف مدني أن الأرقام الرسمية لحركات الملاحة لا ترصد سوى 20% من حركة الناقلات البحرية، أما الـ 80% الباقية فتتحرك خفية ولا ترصدها سوى الأقمار الصناعية.وقالت "سي بي سي" إن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها إيران إلى تهريب بترولها على متن السفن الشبحية، حيث اتبعت هذا التكتيك كثيرًا إبان فترة خضوعها للعقوبات الأمريكية بين عامي 2011 و2015، قبل توقيع الاتفاق النووي.وأوضح مدني أن السفن الشبحية أيضًا ليست التكتيك الوحيد الذي تلجأ إليه إيران لتهريب البترول، وإنما تتبع تكتيكًا آخر عبر تخزين براميل بترول في "ناقلات خاملة" ثابتة في مواقعا ولا تبحر، ولا تسجل الحكومة الإيرانية البراميل المخزنة على متنها في السجلات الرسمية، انتظارًا للعثور على مشتر لها في المستقبل.وسجلت الأقمار الصناعية التي يعتمد عليها موقع "تانك تراكرز" خلال اليوم الأخير من سبتمبر وجود 10 ملايين برميل بترول موزعة على ست ناقلات عملاقة ظلت مستقرة قبالة سواحل جزيرة "خارج" لعدة أيام.ولا تقتصر خطورة الحيل الإيرانية على جني طهران لأموال طائلة من تهريب البترول، فقد احترقت الناقلة الإيرانية "سانتشي" وغرقت في المحيط الهندي بعد اصطدامها بسفينة شحن، وقد تأخرت جهود إنقاذ طاقمها المفقود والمكون من 32 فردًا لأن أجهزة التعرف التلقائي على متنها كانت مطفأة.وقالت "سي بي سي" إن إيران ستستمر في تهريب بترولها على متون السفن الشبحية، طالما غض المجتمع الدولي بصره عنها، وستتكرر مأساة الناقلة سانتشي.