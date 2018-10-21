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اقتصاد

الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الورق بسبب زيادة الخامات عالميا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 06:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
أرجع عمرو خضر، رئيس شعبة الورق بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الورق خلال الفترة الماضية إلي ما بين 19.5 حتي 21.5 ألف جنيه للطن؛ إلي زيادة السعر العالمي لخامات الورق " لب الورق" .

وقال خضر لـ"صدي البلد"، أن سعر طن الورق في الفترة السابقة كان يتراوح بين 18.5 و20 ألفا؛ بزيادة تصل لـ1500 جنيه خلال الوقت الراهن، موضحا أن زيادة الأسعار جعلت التجار يتوقفون عن عمليات استيراد " لب الورق" باعتبارها أصبحت عبئا عليهم .

وأضاف خضر أن إجمالي الانتاج المحلي من الورق يبلغ 400 ألف طن سنويا موزعة 3 مصانع محلية مقابل استيراد 60% من احتياجات البلاد من الورق من أوروبا.
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