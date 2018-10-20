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وزير النقل يعلن زيادة أسعار مترو الخط الثالث فقط

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:02 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام الحارتي
أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل ، انه شهد التشغيل التجريبي للمرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الانفاق ، مضيفا ان الاختبارات جاءت إيجابية وبشكل مميز للغاية .

وأضاف عرفات في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، أن اختبارات التشغيل ستستمر لمدة شهرين ، من أجل إعلان التشغيل النهائي بداية من العام المقبل .

واوضح أن الهدف هو القضاء على التكدس المتواجد داخل مترو الأنفاق وجميع المواصلات التي يستقلها المواطنون في حياتهم اليومية ، مشيرا إلى وجود كثير من المشاريع يتم التنفيذ فيها حتى الآن .

وكشف وزير النقل ، عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق قائلا " الزيادة تشمل محطات الخط الثالث فقط ، ولن تشمل الخطين الأول والثاني " ، مضيفا أن الهدف من ذلك هو مواكبة الصيانة اللازمة لهيئة مترو الأنفاق ، مؤكدا أن الدولة مازالت تدعم تذاكر المترو حتي الآن .
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