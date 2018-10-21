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بين الناس

رئيس حي الزيتون: تكسير أي عربة كارو تلقى القمامة في الشوارع

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:54 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال
قال اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون إنه لن يدخر جهدا في رفع مستوى النظافة بشوارع الحي لإعادته إلى مظهره الحضاري، مناشدا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة المعنية وعدم إلقاء القمامة بالشوارع والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظا على نظافة شوارع الحي.

وردا على شكاوى عدد من المواطنين بانتشار القمامة في الشوارع، قال أشرف بهجت لـ "صدى البلد" ، إنه يتم رفع تراكمات القمامة من شوارع الحي يوميا، موضحا أنه تم أمس السبت رفع تراكمات القمامة بشوارع الحرية وطومانباى ومحمد بخيت مع شارع دار السعادة بواسطة عمال ومعدات الحى وشركة النظافة.

وتابع: "أعلنت الحرب على عربات الكارو التي تلقي القمامة في الشوارع وتسئ لمظهر الحي الحضاري"، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات مشددة لتكسير أي سيارة يتم ضبطها خلال إلقاء القمامة في أي من شوارع الحي.
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