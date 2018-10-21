رئيس حي الزيتون: تكسير أي عربة كارو تلقى القمامة في الشوارع

قال اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون إنه لن يدخر جهدا في رفع مستوى النظافة بشوارع الحي لإعادته إلى مظهره الحضاري، مناشدا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة المعنية وعدم إلقاء القمامة بالشوارع والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظا على نظافة شوارع الحي.





وردا على شكاوى عدد من المواطنين بانتشار القمامة في الشوارع، قال أشرف بهجت لـ "صدى البلد" ، إنه يتم رفع تراكمات القمامة من شوارع الحي يوميا، موضحا أنه تم أمس السبت رفع تراكمات القمامة بشوارع الحرية وطومانباى ومحمد بخيت مع شارع دار السعادة بواسطة عمال ومعدات الحى وشركة النظافة.



