كواليس اليوم الأول لـ المصري في رحلة إياب الكونفيدرالية

رصد "صدى البلد" كواليس رحلة إياب الفريق الأول للنادي المصري في يومه الأول من المغادرة من قلب محافظة بورسعيد وصولا إلى العاصمة كنشاسا





وقد غادر الفريق ستاد بورسعيد في تمام الساعة الثامنة مساء أمس الجمعة وحرصت المئات من جماهير المصري على مصاحبة حافلة الفريق حتى وصولها لمنفذ الرسوة الجمركي، وذلك عبر عشرات السيارات الخاصة والدراجات البخارية بل والدراجات الهوائية ولم تقتصر الجماهير على الرجال والشباب فقط ، بل اشتملت على مختلف الفئات العمرية أطفالًا وشبابًا وشيوخًا وكان تواجد العنصر النسائي لافت للنظر بتواجد عدد من الفتيات واللاتي ارتدين قميص المصري بلونيه الأبيض والأخضر.





وحرصت إدارة الفريق على توزيع وجبة عشاء خفيفة للاعبين بالحافلة ، الوجبة المقدمة للاعبين مختلفة تمامًا عن الوجبة المقدمة للجهاز الفني والإداري والطبي.





وفور وصول الفريق الى مطار القاهرة قام الكابتن محمود جابر اداري الفريق بجهد كبير لإنهاء كافة إجراءات السفر لأعضاء البعثة البالغ عددهم 38 فردًا كما بذل مسئولي المهمات بالفريق الكابتن ابراهيم غانم والكابتن ابراهيم متولي جهدًا كبيرًا لشحن أمتعة الفريق وأدوات التدريب.





وقد حرصت إدارة البعثة على اصطحاب كميات كبيرة من الأطعمة والمعلبات والمياه المعدنية تحسبًا لأية ظروف مغايرة قد تمر بها البعثة في الكونغو.





وقد حرص مسئولو البعثة أحمد شملة رئيس البعثة ومحمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري و أحمد عوض عضو مجلس الادارة و محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم فور وصولهم للمطار على مصافحة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري.





وفور صعود الفريق إلى الطائرة الإثيوبية حرص عدد كبير من اللاعبين على الخلود للنوم ، فيما دار عدد من الأحاديث الجانبية بين مسئولي البعثة والتوأم حسن.





واستغرقت الرحلة الى أديس أبابا قرابة أربع ساعات ونصف الساعة ، وفور وصول البعثة الى مطار أديس أبابا بدأ اداري الفريق الكابتن محمود جابر في انهاء اجراءات المغادرة الى كينشاسا.





ظهرت شهرة التوأم حسن في أديس أبابا ويتضح هذا من التفاف الجماهير حولهما لالتقاط الصور التذكارية.





تحركت البعثة بعد ساعتين قضوا بمطار أديس أبابا، إلى الطائرة المتجهة إلى كينشاسا، الرحلة استغرقت نحو خمس ساعات كاملة استغلها غالبية اللاعبين في النوم أيضًا.





كما حرص الكابتن وليد بدر المدير الإداري للفريق ومعه مسئولو السفارة المصرية بكينشاسا على استقبال البعثة وتم إنهاء الإجراءات في ثوان معدودة، ولم يعكر الصفو سوى تأخر الحقائب قليلًا كما حرصت الجماهير الكونغولية على مداعبة أفراد بعثة المصري بالاشارة لهم بعلامة النصر تارةً وبالإشارة لقدرتهم على إحراز عدد كبير من الأهداف تارةً أخرى.





لم تستغرق الرحلة من مطار كينشاسا إلى مقر إقامة الفريق بفندق كين بلازا اراجان سوى 10 دقائق فقط وتم إنهاء إجراءات التسكين في دقائق معدودة ، وتوجه اللاعبون لمطعم الفندق لتناول وجبة خفيفة للغاية وعقب تناول الوجبة الخفيفة، صعد اللاعبون الى غرفهم للخلود للراحة قليلًا قبل النزول مرة أخرى استعدادًا للتوجه للمران.





وأدي الفريق مرانه الأول على ملعب تاتا رفائيل الذي يبتعد بنحو 15 دقيقة عن مقر اقامة الفريق، وحافلة الفريق يرافقها عدد من سيارات الشرطة ورجال الأمن وشهد عدد كبير من الجماهير المران الذي خصصه العميد حسام حسن لفك العضلات وتدريبات الاطالات حرصًا منه على عدم ارهاق اللاعبين.





وقد حرص مسئولو البعثة بالكامل على مشاهدة المران من أرض الملعب، مسئولي السفارة المصري بكينشاسا أيضًا حرصوا على حضور المران لتذليل اية عقبات قد تواجه البعثة.





هذا وقد أجرى سمير حلبية رئيس النادي المتواجد حاليًا بالعاصمة الفرنسية باريس لإجراء عدد من الفحوصات الطبية اتصال هاتفي باحمد شملة رئيس البعثة للاطمئنان منه على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة.



