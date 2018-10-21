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محافظات

قطع الكهرباء عن 4 أحياء بالخارجة غدا لتنفيذ أعمال الصيانة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:28 ص
قطع الكهرباء عن 4
قطع الكهرباء عن 4 أحياء بالخارجه غدا لتنفيذ أعمال الصيانة
منصور ابو العلمين
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد عن فصل التيار الكهربائى عن أربعة أحياء بالمدينة غدا الأحد لتنفيذ أعمال صيانة بتلك الأحياء الأربعة، وهى حى الأمل وأرض النور وأرض السلام وأرض المهندسين، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة فى بيان له أنه يتم حاليا إجراء صيانة دورية ورفع كفاءة لجميع المحولات الرئيسية ولوحات الكهرباء بجميع الأحياء لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث يتم قطع الكهرباء مرحليا عنها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة الشبكات
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