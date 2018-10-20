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فن

وصلة غزل من منة شلبي في شيرين رضا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:38 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت الفنانة منة شلبي صورة جديدة، تجمعها بالنجمة شيرين رضا، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت"منة" وهي تحتضن شيرين خلال الصورة، معلقة: "أحبك".

و قدم الثنائي فيلم "نوارة" عام 2016، وحصد العديد من الجوائز حينها.

يذكر أن منة شلبي اختيرت كعضو لجنة تحكيم في الدورة الثامنة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، كما اختيرت مصر ضيف شرف الدورة الحالية.
وصلة غزل من منة شلبي في شيرين رضا
وصلة غزل من منة شلبي في شيرين رضا
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