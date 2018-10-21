قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني، إن الراحل معمر القذافي تحدث مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من أجل تقديم العون إلى مصر من أجل استرداد الكرامة والكبرياء العربي.





وأضاف قذاف الدم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "طوال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر كانت ليبيا سند إلى مصر وذلك كان واجب علينا لأن مصر وقفت معنا كثيرا، ونحن أمة واحدة".



