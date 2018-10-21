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قذاف الدم: ليبيا ساندت مصر في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:50 ص
أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم
هاني حسين
قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني، إن الراحل معمر القذافي تحدث مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من أجل تقديم العون إلى مصر من أجل استرداد الكرامة والكبرياء العربي.

وأضاف قذاف الدم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "طوال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر كانت ليبيا سند إلى مصر وذلك كان واجب علينا لأن مصر وقفت معنا كثيرا، ونحن أمة واحدة".

وتابع: "كل ما طلبه الرئيس جمال عبد الناصر وبعده محمد أنور السادات كانت تحت تصرف مصر حتى تتمكن من القيام بواجبها في الحرب ضد إسرائيل"، مضيفا: "كنت برتبة نقيب بمحافظة الإسماعيلية إبان حرب أكتوبر المجيدة وتخرجت من الكلية الحربية المصرية".
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