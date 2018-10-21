صحة البرلمان تناقش خطة عملها.. اليوم

تستمع لجنة الصحة بالبرلمان، برئاسة الدكتور محمد العمارى في اجتماعها، اليوم الأحد، لرؤية أعضاء اللجنة بشأن وضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.



كما تستعرض تقرير اللجنة، بشأن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظات (المنوفية، البحيرة، الإسكندرية) خلال الفترة الماضية.



وتستمع اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين إلى بيان الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، بشأن سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة.