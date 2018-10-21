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برلمان

السياسة الخارجية المصرية في ندوة بالصالون البرلماني.. اليوم

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:09 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوي
ينظم معهد التدريب البرلماني "الصالون البرلماني" بالتعاون مع الاتحاد الدولي، ندوة اليوم، الاحد، تحت عنوان "السياسة الخارجية المصرية بين القوتين الناعمة والصلبة"، وذلك بقاعة اللواء سامح سيف اليزل الساعة السادسة مساء نفس اليوم.

ومن المقرر أن يشارك في الصالون البرلماني الدكتور معتز بالله عبد الله الإعلامى، والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

جدير بالذكر أن المعهد البرلمانى يتولى بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عددا من المهام وفق خطة سنوية، تتمثل فى تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها، من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها، وتأهيل موظفى الأمانة العامة فنيا وإداريا وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم، والتعاون مع مسؤولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك.
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