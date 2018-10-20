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توك شو

التنمية المحلية تكشف الهدف من إطلاق حملة صوتك مسموع

السبت 20/أكتوبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
أسامة علي
قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تستهدف أن يكون هناك مشاركة مجتمعية لتحديد احتياجات المواطن، والتواصل مع المواطنين للقضاء على الفساد.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن الوزارة تعمل على استقبال شكاوى أو اقتراحات المواطنين لكل مشكلات ما فى الوحدات المحلية، لافتا إلى أن تم تشكيل فريق عمل داخل وزارة التنمية المحلية لحل كافة مشكلات المواطنين.

وتعهد خالد قاسم على الهواء بالنظر فى مشكلة تقدم بها أهالي منطقة البغدادي بالاقصر.
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